На севере Петербурга тушат пожар по повышенному рангу

В Калининском районе Петербурга произошел пожар, которому уже присвоили повышенный уровень сложности. Об этом 3 февраля сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу и области.

Сообщение о возгорании в доме №2 на Кондратьевском проспекте поступило на пульт экстренных служб около половины восьмого утра. На место оперативно выехали 5 пожарных расчетов и 23 человека личного состава. В двухэтажном доме горела обстановка площадью 80 квадратных метров. Ранг пожара повысили до номера 1 БИС.

Причины возгорания на данный момент неизвестны. Информация о пострадавших не поступала.