У пассажира аэропорта Пулково нашли муляж гранаты

В петербургском аэропорту Пулково у одного из пассажиров нашли предмет похожий на гранату. Об этом 31 января сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Инцидент произошел сегодня утром на входе в здание вокзала. У одного из пассажиров в сумке сотрудники аэропорта обнаружили предмет похожий на гранату.

На место оперативно прибыла группа разминирования ОМОН «Балтика» ГУ Росгвардии. Специалисты осмотрели предмет и установили, что это макет гранаты РГД-5. Муляж был изъят и передан в транспортной полиции.