На юге Петербурга пьяный мужчина открыл стрельбу по жене

В Невском районе Петербурга предприниматель в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу по жене. Об этом 31 января сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне вечером в квартире на улице Седова. В ходе бытовой ссоры, связанной с предстоящим разводом, 40-летний мужчина достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону супруги.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции, задержали агрессора и составили на него административный протокол. Переделанный пистолет и патроны они нашли в пожарном щитке. Обстоятельства и подробности произошедшего выясняются.