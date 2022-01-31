Петербуржцев снова пускают на станцию метро «Новочеркасская»

В Красногвардейском районе Петербурга после небольшого перерыва станция метро «Новочеркасская» снова заработала на вход. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу подземки.

«С 08:55 станция «Новочеркасская» работает в обычном режиме», — проинформировали горожан представители метрополитена.

Напомним, вход на станцию был закрыт около получаса после остановки эскалатора. При этом на выход она работала в обычном режиме. Причины остановки эскалатора остаются неизвестны.