На юго-востоке Петербурга ночью горело здание

В Невском районе Петербурга ночью в нежилом здании загорелся мусор. Об этом 31 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу и области.

Сообщение о пожаре на пульт экстренных служб поступило около часа ночи. На Дальневосточный проспект оперативно выехали три пожарных расчета и 12 человек личного состава.

В нежилом здании №11 горели 15 квадратных метров площади из 2 тысяч возможных. Ликвидировать возгорание удалось уже в 01:52. Обстоятельства произошедшего остаются неизвестны. В результате пожара никто не пострадал.