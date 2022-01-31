На Васильевском острове подростки разбили рекламный щит

В Василеостровском районе Петербурга несовершеннолетние вандалы разбили рекламный щит. Об этом 31 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на социальные сети.

Рекламный щит-треугольник подростки разбили на Среднем проспекте В.О. Школьники несколько раз с разных сторон удалили по конструкции пока у нее не отвалились стенки и рекламные листы не выпали на землю.

В соцсетях нашлось много недовольных поведением подростков жителей района. В комментариях они призывают родителей внимательнее следить за своими детьми.

В настоящий момент личности вандалов не установлены.