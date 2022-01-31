Из-за остановки эскалатора в Петербурге закрыли на вход станцию метро «Новочеркасская»

В понедельник утром петербургская станция метро «Новочеркасская» закрылась на вход из-за остановки эскалатора. Об этом 31 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу подземки.

Сотрудники метрополитена заранее предупреждают горожан и просят пересмотреть свой маршрут. В настоящее время сроки устранения неполадки не сообщаются.

Отмечается, что на выход станция «оранжевой» ветки работает в обычном режиме.