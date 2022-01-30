В Кировском районе Петербурга горел коридор в жилом доме на Счастливой улице

В воскресенье днем на Счастливой улице в Кировском районе Петербурга горел коридор в жилом доме. Об этом 30 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на пульт экстренных служб поступило около половины третьего дня. К дому №6 по Счастливой улице оперативно подъехала бригада пожарных. Огонь распространился всего на пяти квадратных метрах. К приезду спасателей с огнем справились местные жители.

Информация о пострадавших в ходе пожара не поступала.