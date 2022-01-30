На юге Петербурга полиция сняла с высотки двух блогеров

Во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники полиции сняли с одной из купчинских высоток двух блогеров. Об этом 30 января сообщает «Фонтанка».

Двое молодых людей накануне днем при помощи дронов и мобильных телефонов снимали восхождение на внешнюю конструкцию высотки на Бухарестской улице, 146.

Жители дома вызвали на место полицию, которая задержала 22-летних блогеров и доставила в ближайший отдел, где с ними провели воспитательную беседу, после чего отпустили по домам.