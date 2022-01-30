На юге Петербурге в результате пожара пострадал человек

Во Фрунзенском районе Петербурга утром горела жилая квартира на Софийской улице. Об этом 30 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт экстренных служб около шести часов утра. На место оперативно выехали четыре пожарных расчета. В двухкомнатной квартире в доме №39/2 горела обстановка на кухне площадью в 5 квадратных метров.

Из огня пожарные вынесли мужчину. Его госпитализировали в одну из ближайших больниц. Информация о его состоянии не поступала.

Огонь был полностью ликвидирован к 06:46.