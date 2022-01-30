Петербуржец перевел мошенникам более 8 миллионов рублей

В Петербурге директор строительной компании перевел на счет мошенников 8,5 миллионов рублей. Об этом 30 января сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

75-летний мужчина обратился с заявлением в отдел полиции накануне вечером. Он рассказал, что ему поступил звонок от мужчины, представившегося сотрудником банка. Мошенник действовал по уже известной схеме: он сообщил, что со счета пенсионера неизвестные пытаются списать деньги и их в срочном порядке необходимо перевести на «безопасный» счет.

Мужчина доверился злоумышленнику и перевел на неизвестный счет 8,5 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.