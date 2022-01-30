Мужчина принес в бар на севере Петербурга учебную гранату

В Калининском районе Петербурга мужчина принес в бар учебную гранату. Об этом 30 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.

Петербуржец пытался зайти в бар на проспекте Луначарского с предметом похожим на гранату около половины шестого утра. На входе его остановили работники заведения. Пытаясь доказать, что боеприпас безопасен, мужчина выкрутил запал.

На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые изъяли гранату и задержали 21-летнего гражданина. Уже в отделе полиции выяснилось, что молодой человек говорил правду, граната действительно оказалась учебной.