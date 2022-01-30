Жителям Исполкомской улицы в Петербурге вернули тепло

В Центральном районе Петербурга жителям дома №12 по Исполкомской улице вернули тепло. Об этом 30 января сообщает пресс-служба «Теплосети».
«В рамках работ заменено более трех метров ненадежного трубопровода. Проведена необходимая диагностика, подключен новый участок. Основной сложностью на данном объекте являлись множество коммуникаций рядом с трубопроводом, из-за чего сотрудниками предприятия производились земляные работы ручным способом», — рассказали представители компании.
В настоящее время система отопления работает в штатном режиме. В «Теплосети» напоминают горожанам, что, в случае отключения отопления или горячей воды, нужно обращаться в местную управляющую компанию.