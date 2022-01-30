На северо-востоке Петербурге солкнулись два грузовика

В Красногвардейском районе Петербурга на загруженном перекрестке столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом 30 января сообщает «Фонтанка».

Авария произошла днем на пересечении проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского. Столкновение произошло по вине водителя фуры, который не уступил при повороте дорогу КАМАЗу с буровой установкой.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД разбирались в ситуации более часа на загруженном перекрестке. Так же сообщается, что в результате аварии никто не пострадал.