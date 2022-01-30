В Колпино сотрудники суда не смогли попасть на работу из-за снега

В Колпинском районе Петербурга сотрудники местного суда не смогли попасть на работу из-за снежных заносов. Об этом 30 января сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.

В воскресенье судья Колпинского районного суда не смог попасть на работу из-за заваленного снегом входа в здание.

«У судьи Колпинского районного суда возникли проблемы при проходе на работу для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. К суду не подойти из-за снега. Судье, секретарю, прокурору не пройти. Конвою не проехать», — прокомментировали ситуацию представители суда.