Под Петербургом в собственном доме найдено тело топ-менеджера Газпрома

В Выборгском районе Ленинградской области в частном доме обнаружено тело топ-менеджера Газпрома. Об этом 30 января сообщает 47news.

Тело 60-летнего Леонида Шульмана, руководящего транспортной службой компании «Газпром инвест», было обнаружено накануне вечером бывшей женой. Мужчина лежал в ванне, рядом находился нож и записка, в которой говорилось о сильных болях из-за ношения аппарата Илизарова.

Также отмечается, что в конце прошлого года служба безопасности «Газпром инвест» нашла расхождения в стоимости ремонта автопарка в ходе проверки транспортного блока.