На юге Петербурга прокуратура обнаружила незаконную свалку

В Московском районе Петербурга природоохранная прокуратура обнаружила на территории Авиагородка незаконную свалку. Об этом 30 января сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Свалку нашли в Авиагородке на Взлетной улице. Специалистами были взяты пробы отходов, чтобы определить класс их возможной опасности, а также состав.

На месте находились грузовые машины, на водителя которых был составлен административный протокол по статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при накоплении, обезвреживании отходов производства и потребления (ст. 8.2 КоАП РФ). Кроме того, обнаруженная техника — экскаватор и КамАЗ, были отправлены на штрафстоянку.