В Петербурге в аварии на проспекте Косыгина пострадали трое детей

На проспекте Косыгина в Петербурге в результате аварии пострадали трое детей. Об этом 30 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.

Авария произошла накануне около шести часов вечера. Водитель автомобиля Mitsubishi АSХ не справился с управлением, в результате чего иномарка перевернулась на бок и из нее выпал шестилетний ребенок. На заднем сидении также находились пятилетняя девочка и двухлетний мальчик.

Детям понадобилась помощь медиков. Их госпитализировали в одну из ближайших детских городских больниц в удовлетворительном состоянии.

Кроме детей пострадал также 37-летний пассажир иномарки, его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.