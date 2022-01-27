  • 28 Январь 2022
USD 28.01.2022 78.9470 0.0033
USD ММВБ 00:05 79.0069  
EUR 28.01.2022 88.4680 -0.6831
EUR ММВБ 00:05 89.1708  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербургский полицейский спас ребенка из Невы

Автор:


© Фото: baltphoto

Темы дня

Ребенок не пострадал.

В Невском районе Петербурга сотрудник полиции спас из Невы трехлетнего ребенка. Об этом 27 января сообщает официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк.

Происшествие случилось накануне вечером. Отец гулял со своей дочерью на берегу Невы. Ребенок катался с горки и выехал на лед, где попал в полынью. Мужчина, после безуспешных попыток спасти дочь, обратился к правоохранителям. На помощь пришел сержант полиции Дмитрий Ходкевич. 

«Обвязав себя тросом, он добрался до полыньи и сумел вытащить девочку на лед. Благодаря своевременным, грамотным и самоотверженным действиям полицейского ситуация разрешилась благополучно. Ребенок не пострадал», — привела подробности инцидента Волк. 

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.01.22
    Группа клиник эстетический медицины и косметологии Альтермед Эстетик
    21.01.22
    Бюджетное жилье: в чем секрет успешного ремонта?
    27.12.21
    Опрос Mamba: 19% надеются встретить пару под Новый год
    13.12.21
    Предприниматель Алексей Тайчер. Биография совладельца холдинга «ТФМ».
    06.12.21
    Кадровый вопрос в «Метрострое Северной Столицы» решен на 85%: трудоустроено 3200 человек
    06.12.21
    5 лайфхаков написания резюме на английском
    03.12.21
    Как правильно выбрать квартиру в Санкт-Петербурге?
    29.11.21
    ЛитРес и Mamba выяснили, почему расстаются россияне в 59% случаев

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram