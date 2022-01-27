Петербургский полицейский спас ребенка из Невы

В Невском районе Петербурга сотрудник полиции спас из Невы трехлетнего ребенка. Об этом 27 января сообщает официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк.

Происшествие случилось накануне вечером. Отец гулял со своей дочерью на берегу Невы. Ребенок катался с горки и выехал на лед, где попал в полынью. Мужчина, после безуспешных попыток спасти дочь, обратился к правоохранителям. На помощь пришел сержант полиции Дмитрий Ходкевич.

«Обвязав себя тросом, он добрался до полыньи и сумел вытащить девочку на лед. Благодаря своевременным, грамотным и самоотверженным действиям полицейского ситуация разрешилась благополучно. Ребенок не пострадал», — привела подробности инцидента Волк.