После смерти трех петербуржцев Росздравнадзор запретил препарат с барием

В России запретили препарат с барием, после того как в Петербурге скончались три человека. Об этом 27 января сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

По словам представителей ведомства, ее сотрудники уже начали проверку случившегося.

Напомним, накануне по факту гибели троих петербуржцев было возбуждено уголовное дело. В настоящее время еще три человека находятся наблюдением врачей.

Как стало ранее известно, специалисты Городского консультативно-диагностического центра №1 на улице Сикейроса проводили исследования ЖКТ с применением препарата содержащего барий.