После смерти трех петербуржцев Росздравнадзор запретил препарат с барием

В России запретили препарат с барием, после того как в Петербурге скончались три человека. Об этом 27 января сообщает пресс-служба Росздравнадзора.
По словам представителей ведомства, ее сотрудники уже начали проверку случившегося.
Напомним, накануне по факту гибели троих петербуржцев было возбуждено уголовное дело. В настоящее время еще три человека находятся наблюдением врачей.
Как стало ранее известно, специалисты Городского консультативно-диагностического центра №1 на улице Сикейроса проводили исследования ЖКТ с применением препарата содержащего барий.