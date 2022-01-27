В центре Петербурга в результате обрушения перекрытий пострадал рабочий

В Центральном районе Петербурга в ходе ремонтных работ из-за обрушения перекрытий пострадал человек. Об этом 27 января сообщается в телеграм-канале «Центр. Новости».

Пострадавшего мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время он находится в реанимации. Врачи зафиксировали у него черепно-мозговую травму, а также ушибы шеи и грудной клетки.

Отмечается, что перепланировка помещения велась незаконно и с нарушениями техники безопасности. Обстоятельства произошедшего выясняются.