В Выборгском районе Петербурга в результате пожара погибла восьмилетняя девочка

Во Выборгском районе Петербурга пожар в частном доме унес жизнь восьмилетней девочки. Об этом 27 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области.

Сообщение о пожаре в доме №12 по Вокзальной улице поступило на пульт экстренных служб около половины первого ночи. К часу ночи возгоранию уже был присвоен повышенный номер сложности 1 БИС.

На место оперативно прибыли шесть пожарных расчетов. К этому времени все члены семьи успешно эвакуировались из горящего здания, кроме восьмилетней девочки.

Уже к двум часам ночи пожар был локализован, а к половине седьмого утра полностью ликвидирован. На втором этаже здания спасатели обнаружили тело ребенка.