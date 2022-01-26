В Петербурге из-за анонимных угроз эвакуировали два суда

Из-за анонимной угрозы минирования в Петербурге эвакуировали два здания суда. Об этом 26 января сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
«Неизвестный по номеру «112» сообщил о заминировании Василеостровского районного суда. По такому же сообщению был проверен Петродворцовый районный суд», — рассказали представители судов.
Эвакуация прошла выборочно: посетителей попросили покинуть здание, в то время как работники остались на своих местах. В ходе проверки помещений не было обнаружено никаких взрывчатых веществ. Людям разрешили вернуться обратно в здание.