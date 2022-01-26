На юге Петербурга в аварии с участием маршрутки и фуры пострадали 15 человек

В Пушкинском районе Петербурга в результате столкновения маршрутки и грузового автомобиля пострадали 15 человек. Об этом 26 января сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и области.

В результате серьезной аварии часть пострадавших была доставлена в больницы, о состоянии их здоровья информация пока не поступала.

Представители МВД также отметили, что из-за аварии может быть полностью перекрыто шоссе. На месте в настоящее время работают сотрудники полиции и экстренных служб.