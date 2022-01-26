На Петроградской стороне в Петербурге в ходе пожара пострадал мужчина

В Петроградском районе Петербурга произошел пожар, в ходе которого пострадал житель коммунальной квартиры. Об этом 26 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и области.

Сообщение о пожаре в доме №10 по Петрозаводской улице поступило на пульт экстренных служб ночью. Огонь охватил 20 квадратных метров жилой площади в коммунальной квартире. Прибывшие на место пожарные смогли ликвидировать возгорание за полчаса.

Отмечается, что в ходе пожара пострадал мужчина. Его госпитализировали с ожогами в одну из ближайших больниц. Тушением занимались четыре единицы спецтехники и 17 человек личного состава.