На детей, потушивших вечный огонь в Петербурге, составлены протоколы

В Петербурге на детей, потушивших на Марсовом поле вечный огонь, составили административные протоколы. Об этом 23 января сообщает РБК со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел накануне около половины третьего дня. Дети, потушив мемориальный огонь, покинули Марсово поле. Правоохранители отметили, что огонь сумели заново зажечь в течение десяти минут.

«Сотрудники полиции установили личности детей и привлекли к административной ответственности их мать, 1987 года рождения», — привели подробности сотрудники полиции.