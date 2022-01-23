В Мурино автомобилисты выталкивали из снега маршрутку, заблокировавшую проезд

Жители Мурино пришли на помощь водителю маршрутки, застрявшей в снегу и заблокировавшей проезд остальному транспорту. Об этом 23 января сообщают очевидцы в одной из районных групп в социальной сети «ВКонтакте»

«На выезде на КАД из Мурино образовалась пробка, маршрутка застряла в сугробе и не равнодушные водители решили помочь ибо ждать помощи не откуда», — рассказал один из свидетелей инцидента.

В сети также было опубликовано видео, на котором видно, как несколько мужчин толкают буксующую маршрутку.