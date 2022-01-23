На юге Петербурга утром горела однокомнатная квартира

В Московском районе Петербурга утром горела однокомнатная квартира. Об этом 23 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу и области.

Сообщение о возгорании в доме №16/1 по проспекту Юрия Гагарина поступило на пульт экстренных служб около девяти часов утра. На место оперативно выехали пять пожарных расчетов и 25 человек личного состава.

Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать спустя двадцать минут. О пострадавших не сообщается.