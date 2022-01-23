На северо-востоке Петербурга ночью горел балкон

В Красногвардейском районе Петербурга ночью горел балкон жилого дома. Об этом 23 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу и области.

Сообщение о возгорании на балконе дома №49к4 по проспекту Энтузиастов поступило на пульт экстренных служб около трех часов ночи. На место оперативно выехали три пожарных расчета и 14 человек личного состава. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра.

Пожар был полностью ликвидирован за 30 минут. Информация о пострадавших не поступала.