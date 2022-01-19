Студентка петербургского вуза пыталась ограбить банкомат в Ленобласти

В поселке Вырица Ленинградской области студентка юридической академии пыталась ограбить банкомат при помощи газового баллона. Об этом 19 января сообщает 78.ru.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как девушка сначала смотрит что-то в телефоне, а затем достает из сумки шланг и вставляет его в банкомат.

Девушку задержали правоохранители. По предварительной версии, таким образом студентка пыталась ограбить банкомат, в котором на тот момент находилось более трех миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.