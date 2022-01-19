В Мурино вандалы устроили погром в парке «Охтинская долина»

Во Всеволожском районе Ленинградской области вандалы разгромили парк «Охтинская долина» на территории города Мурино. Об этом сообщают местные жители в одной из районных групп.

«Сломаны декоративные элементы беседки, разведен костер, вырваны скамейки и повреждены фигуры животных. Надеемся, хулиганы получат заслуженное наказание», — пишут раздосадованные муринцы.

По факту произошедшего было составлено обращение в полицию. Правоохранители разыскивают причастных к погрому.