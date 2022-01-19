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Фельдшер скорой помощи насмерть сбила пешехода на юге Петербурга

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© Фото: baltphoto

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Обстоятельства ДТП выясняются.

Во Фрунзенском районе Петербурга фельдшер скорой помощи насмерть сбила человека на пешеходном переходе. Об этом 19 января сообщает «Фонтанка». 

Женщина, двигаясь на своем автомобиле «Рено Каптюр», поздно вечером накануне в районе дом №39 по Бухарестской улице, совершила наезд на пешехода. Мужчина, предположительно 70–75 лет, переходил дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода. От полученных травм он скончался на месте.  

Участницей ДТП стала 41-летняя петербурженка, работающая фельдшером скорой помощи. Обстоятельства аварии выясняются. Пока остается неизвестным, на какой сигнал светофора погибший переходил дорогу. На данном участке дороги не ведется видеозапись. 

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