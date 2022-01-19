На севере Петербурга ищут несовершеннолетнюю с младенцем

В Выборгском районе Петербурга полиция ищет 17-летнюю девушку, которая ушла из дома с дочерью-младенцем. Об этом 19 января сообщает «Фонтанка».

Накануне вечером в полицию обратилась 38-летняя мать несовершеннолетней девушки, которая ушла из дома, прихватив с собой 11-месячную дочь. По ее словам, дочь взяла своего ребенка и около двух часов дня 17 января покинула квартиру на Светлановском проспекте.

С тех пор девушка не объявлялась и не выходила на связь. Женщина уточнила, что ее дочь уже не первый раз уходит из дома.