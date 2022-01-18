В Петербурге задержаны родители, оставившие своих детей без присмотра

В Василеостровском районе Петербурга полиция задержала родителей, оставивших своих детей без присмотра. Об этом 18 января сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и области.

«Сотрудники полиции задержали родителей, оставивших малолетних детей без присмотра. В отношении супружеской пары возбуждено уголовное дело», — рассказали журналистам правоохранители.

Полиция выехала на 16-ю линию В.О. после звонка соседки по коммунальной квартире, которая сообщила о ссоре между мужем и женой. Прибывшие на место правоохранители не застали на месте супругов.

«В комнате находились лишь их трое малолетних детей: 6 лет, полуторагодовалый ребенок и трехмесячный младенец. Как выяснили полицейские дети в течение двух часов были предоставлены сами себе, при том, что в комнате находились электроприборы, а окно не было оборудовано фиксаторами», — заключили в ведомстве.