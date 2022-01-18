В Петербурге из отдела полиции отпустили художника, слепившего на Марсовом поле фекалии из снега

Из петербургского отдела полиции отпущен художник, слепивший на Марсовом поле снежную скульптуру в виде фекалий. Об этом 18 января сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

Москвича Ивана Волкова, ставшего автором нашумевшей снежной скульптуры, отпустили под подписку о невыезде. Он остается фигурантом уголовного дела об осквернении мест захоронений.

«Волкова отпустили под обязательство о явке, уголовное дело не прекращено», — дали комментарий правоохранители.