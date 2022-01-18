Под Ломоносовом мужчина на снегоходе застрелил домашнюю собаку

Около деревни Воронино под Ломоносовом домашнюю собаку застрелил мужчина на снегоходе. Об этом 18 января сообщает 78.ru со ссылкой на хозяина погибшего животного.

О происшествии Андрей Войцеховский рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Пошли с женой и собаками прогуляться в поле. Тут со стороны Воронино катит снегоход. Проехал мимо нас и покатил дальше. Я жене говорю: «Это егерь наверное», — потому как был он при оружии. Мы на всякий пожарный стали собак к себе подзывать, ну мало ли что… И тут со стороны, куда он уехал, раздались четыре выстрела. Мы в панике бегом на шум, а там наша Лиза уже без признаков жизни», — поделился подробностями произошедшего петербуржец.

Хозяевам не удалось реанимировать собаку. На место была вызвана полиция, чтобы в дальнейшем направить дело в суд.