На юге Петербурга мужчина украл у своего деда полмиллиона рублей

В Красносельском районе Петербурга 79-летний пенсионер стал жертвой кражи. Под подозрением его внук. Об этом 18 января сообщает «Фонтанка» со ссылкой на правоохранителей.

Пожилой житель проспекта Кузнецова обратился с заявлением в полицию накануне около четырех часов дня. По его словам, он отсутствовал дома с декабря 2021 года, а по возвращении не нашел в квартире своих сбережении в размере 495 тысяч рублей.

Пенсионер подозревает в краже собственного внука, который проживал в квартире и уже имеет судимости по аналогичной статье. Также 39-летний родственник может страдать игровой зависимостью. В его социальных сетях обнаружены группы с лотереями.