На севере Петербурга на месте пожара нашли тело женщины

В Выборгском районе Петербурга загорелся мусор. На месте было обнаружено тело женщины. Об этом 18 января сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу и области.

О возгорании у дома №10 на 1-м Муринском проспекте стало известно накануне около половины одиннадцатого вечера. На площади в два «квадрата» горел мусор, а рядом был обнаружен труп женщины.

Пожар был ликвидирован спустя 15 минут силами двух единиц спецтехники и 10 человек личного состава. Личность погибшей в настоящее время устанавливается.