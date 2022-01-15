На юго-западе Петербурга пьяные пассажиры устроили погром в трамвае

В Кировском районе Петербурга пьяные пассажиры трамвая №36 устроили в салоне дебош. Об этом 15 января сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и области.

Инцидент произошел накануне вечером в салоне трамвая № 36. Трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения вели себя агрессивно, один из них разбил стекло в кабине водителя, что и вынудило кондуктора вызвать на место сотрудников вневедомственной охраны.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали агрессоров и доставили их в отдел полиции №64.