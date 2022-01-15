На севере Петербурга из-за прорыва трубы без воды остались четыре дома

В Выборгском районе Петербурга из-за прорыва трубы четыре дома остались без водоснабжения. Об этом 15 января сообщает газета «Петербургский дневник».

Авария на трубопроводе произошла рядом с домом №37 по Светлановскому проспекту. Оперативно прибывшие на место сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» зафиксировали технологическое нарушение сети диаметром 300 миллиметров. Протечка вскоре была ликвидирована, а вода проезжей части отведена.

После завершения ремонтных работ специалисты обещают в кратчайшие сроки вернуть в дома воду.