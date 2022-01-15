В Самаре из-за анонимной угрозы взрыва готовится сесть самолет из Петербурга

Из-за анонимной угрозы взрыва в аэропорту Самары готовится к экстренной посадке самолет из Петербурга. Об этом 15 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Неизвестный сообщил о том, что на борту самолета Boeing 737, выполняющего рейс из Санкт-Петербурга в Самару, якобы заложено взрывное устройство», — рассказал агенству информатор.

В аэропорту Самары самолет уже ожидают экстренные службы и саперы. Самолет должен был приземлиться около половины второго дня по МСК.