В Новом Девяткино и Мурино в 128 домов вернулось тепло

Во Всеволожском районе Ленинградской области жители Мурино и Нового Девяткино остались без тепла после аварии на теплопроводе. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Ремонтные работы к настоящему времени полностью завершены. Система отопления работает в штатном режиме, в квартиры вернулось тепло.

В ходе устранения дефекта теплосети у дома № 1 по Школьной улице были заменены более пяти метров трубы. Работы проходили накануне вечером.