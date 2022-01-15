Пожилая петербурженка перевела мошенникам более 4 млн рублей

Пенсионерка из Красносельского района Петербурга перевела телефонным мошенникам более 4 миллионов рублей. Об этом 15 января сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.

Пожилая женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По ее словам, в период с с 16 по 18 декабря ей звонил мужчина, который представлялся сотрудником банка. Мошенник действовал по отработанной схеме.

«Злоумышленник предложил обеспечить безопасность денежных средств пострадавшей женщины. Он убедил ее перевести деньги через банкомат ан указанные им счета», — рассказали журналистам правоохранители.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Всего пенсионерка перевела лжебанкирам 4 155 000 рублей.