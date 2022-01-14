За сутки в НИИ им. Джанелидзе в Петербурге доставили 50 человек с травмами

В Петербурге за прошедшие сутки с травмами в НИИ имени Джанелидзе доставили 50 человек. Об этом 14 января сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

Половина из госпитализируемых остается в больнице на лечение, остальные проходят лечение амбулаторно, после оказания первой медицинской помощи. Около 10% таких пациентов получили травмы на улице.

Данная статистика равна прошлогодней. Тогда в Северной столице ежедневно госпитализировали от 30 до 50 человек. Зимой число травм традиционно больше, в связи неблагоприятными погодными условиями.