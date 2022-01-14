На юге Петербурга легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом

В Московском районе Петербурга столкнулись легковой автомобиль и троллейбус. Об этом 14 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на пересечении Московского проспекта и Кузнецовой улицы накануне вечером. В результате столкновения пострадали три человека: двое из автомобиля и один пассажир общественного транспорта.

Пострадавшим госпитализация не понадобилась. Обстоятельства ДТП устанавливает дорожная полиция.