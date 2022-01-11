Жителей Петербурга предупредили о мошеннической схеме на платных парковках

Петербуржцев предупредили о новой мошеннической схемой, связанной с платными парковками. Об этом 11 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу СПб ГКУ «ГЦУП».

Горожане уже не в первый раз жалуются на непонятные штрафы, которые находят у себя на лобовом стекле. В уведомлении говорится о нарушении правил парковки и указан QIWI-кошелек для перевода денег.

Представители ведомства отмечают, что подобные уведомления приходят исключительно в электронном виде: по почте или на портал госуслуг. Горожан просят быть бдительными и не переводить деньги на QIWI-кошельки.