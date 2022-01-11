В Мурино избивший жену мужчина умер после нападения на полицейских

В Ленинградской области мужчина в состоянии наркотического опьянения скончался после нападения на полицейских, приехавших по вызову соседей. Об этом 11 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Полиция приехала в квартиру на Оборонной улице в городе Мурино после сообщений о домашнем насилии. Прибывшие на место оперативники обнаружили в квартире избитую женщину без сознания. Ее 42-летний муж, находясь в неадекватном состоянии, напал на правоохранителей, после чего ему стало плохо с сердцем и он скончался на месте.

«При задержании злоумышленнику внезапно стало плохо. Полицейские незамедлительно оказали ему первую помощь, однако гражданин умер до приезда бригады скорой помощи. Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность на фоне употребления наркотиков», — рассказали представители ведомства.