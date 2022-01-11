В центре Петербурга загорелся дореволюционный дом

В Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар в дореволюционном здании. Об этом 11 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт экстренных служб около половины первого дня. На набережной реки Фонтанки загорелась квартира в доме №139, являющимся объектом культурного наследия.

«Происходит горение в жилом доме, площадь уточняется. Из-за угрозы распространения в 13:16 ранг пожара повышен до №2», — привели подробности представители ведомства.