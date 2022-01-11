В Тосно неизвестный угрожал взорвать местную школу

В Тосненском районе Ленинградской области неизвестный злоумышленник угрожал взорвать одну из школ города Тосно. Об этом 11 января сообщает ivbg.ru.

Инцидент произошел накануне вечером. На адрес электронной почты школы №4 пришло два сообщения с угрозами взрыва учебного заведения. Одно из них было отправлено 30 декабря 2021 года, другое — 6 января 2022 года. В эти дни школа была закрыта, поэтому оперативно увидеть письма не вышло.

10 января школу на предмет нахождения взрывоопасных веществ осмотрели оперативные службы. Подозрительных устройств обнаружено не было. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.