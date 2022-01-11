На юге Петербурга над подъездом повисли железные снегозадержатели

В Кировском районе Петербурга местные жители жалуются на нависшие над подъездами железные снегодержатели. Об этом 11 января сообщает 78.ru.

Один из жителей дома № 13 по улице Кирова рассказал, что после проведенного три года назад ремонта крыши, снегозадержатели падают каждую зиму.

«В прошлом году, после небольшого потепления два снегозадержателя были сорваны, один из них повис на проводах. Управляющая компания оперативно отреагировала на заявку и к вечеру его сняли», — поделился подробностями мужчина.

Сейчас над подъездами снова нависла железная балка, но УК «Гарант Сервис» не торопится заниматься ее демонтажем. Представители компании заявили, что в настоящее время есть проблемы посерьезней. Что может быть важнее жизни и здоровья прохожих, жителям дома не понятно.